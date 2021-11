Ligue 1 - 2e journée: Le Jaraaf se rebiffe, TFC et Diambars se neutralisent Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Novembre 2021 à 20:10 | | 0 commentaire(s)| Aucune formation n'a pris son envol durant cette seconde journée, hormis le Jaraaf qui s'est rebiffé. Les équipes vainqueurs lors de la 1ère journée ont perdu ou fait match nul. Ce qui ramène à un peloton de tête formé par trois clubs à quatre (4) points en deux (2) matchs ( Génération Foot, Diambars Fc, TFC ). C'est le même scénario en bas du classement, avec également trois (3) équipes à un point ( GFC, MBOUR PC et NDIAMBOUR ). Seulement deux (2) victoires sur sept rencontres, avec neuf buts marqués au total contre 13 buts lors de 1ère journée. La bonne nouvelle est que toutes les 14 équipes de la ligue ont, au moins, 1 point.



Résultats 2ème Journée



DSC vs AS PIKINE : 1-1

TFC vs DIAMBARS FC: 0-0

JARAAF vs LINGUERE 2-0

MBOUR PC vs CASA SPORT 0-0

NDIAMBOUR vs US GOREE 1-1

CNEPS vs GENE FOOT 0-0

GFC vs AS DOUANES 0-2





