Ligue 1 : Lamine Camara élu pépite de la saison

On se souviendra pendant longtemps de sa première et unique réalisation en Ligue 1 cette saison. L’ancien pensionnaire de Génération Foot avait inscrit un but stratosphérique face à l’AS Monaco. Metz avait perdu 2-1 ce jour-là, mais cette réalisation de Lamine Camara, depuis le rond central, avait fait sensation. Elle a d’ailleurs été élu « plus beau but de la saison ». Ce jeudi 13 juin 2024, Lamine Camara a été élu pépite de la saison en Ligue 1. Une distinction symbolique qui fera plaisir au jeune milieu sénégalais et au FC Metz.

C’est une distinction honorifique qui arrive après une saison mouvementée, mais qui va certainement faire plaisir au Football Club de Metz. Ce jeudi 13 juin, Lamine Camara a été élu pépite de la saison en Ligue 1 Uber Eats, devant Guillaume Restes (Toulouse), Eli-Junior Kroupi (Lorient), Dilane Bakwa (Strasbourg) et Yassine Kechta (Le Havre).

Le milieu de terrain sénégalais de 20 ans est arrivé en tête des votes de cette élection symbolique organisé sur Twitter par la Ligue 1 Uber Eats. Pour sa première saison dans l’élite du football français, Lamine Camara n’a pu éviter la relégation de Metz. Mais il a marqué les esprits avec 33 matchs disputés pour 2 but marqués et 5 passes décisives.







Source : https://www.jotaay.net/Ligue-1-Lamine-Camara-elu-p...