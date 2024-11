Ligue 1 : l’Olympique de Marseille se relance en battant le RC Lens Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Novembre 2024 à 02:29 | | 0 commentaire(s)|

France Atlanticactu/ Marseille/ Babalaye Ndiaye Les Marseillais se sont imposés à Lens (1-3), grâce à des buts de Valentin Rongier, Luis Henrique et Pierre-Emile Höjbjerg. Les Olympiens se relancent après la déroute contre Auxerre, tandis que Lens s’enlise dans le ventre mou du championnat. La victoire de Marseille à Lens (3-1) samedi est « une réponse importante au niveau du caractère » selon l’entraîneur du club phocéen Roberto De Zerbi, deux semaines après la défaite contre Auxerre. L’Italien a salué la réaction de ses joueurs, qui se sont relevés après un « coup dur » face aux Auxerrois (3-1) avant la trêve internationale de novembre. « On a réussi à enlever de notre esprit cette défaite contre Auxerre qui nous a vraiment fait souffrir », a souligné De Zerbi. L’entraîneur a aussi salué la performance du milieu de terrain Valentin Rongier : « Le temps nous prouve que cette équipe a besoin de quelqu’un qui mette de l’ordre sur le terrain. (Valentin) Rongier a ces caractéristiques, il a fait un gros match cet après-midi. »



