Ligue Europa : Olympiakos élimine Arsenal après une prolongation folle, Pape Abdou Cissé buteur Les Gunners avaient pourtant pris un certain avantage au match aller contre l’Olympiakos, en s’imposant 1 à 0 en Grèce. Mais le match retour à l’Emirates Stadium ne s’est pas déroulé comme prévu. En effet, grâce au corner de Mathieu Valbuena bien repris par Cissé, ce sont les Thrýlos (les légendes) qui se sont imposés à la fin du temps réglementaire, sur le même score qu’à l’aller. En prolongation, l’inévitable Aubameyang a cru jouer le rôle du sauveur, en réussissant un magnifique ciseau acrobatique à la 113e minute. Mais c’était sans compter sur le retour au mental des joueurs venus du Pirée. Sur un corner mal renvoyé, El-Arabi, complètement esseulé, reprend un centre et crucifie Leno. Un but libérateur, pour une qualification in-extremis en 8es de finale de Ligue Europa en terre britannique. Arsenal, 9e de Premier League, sort prématurément, et manque une occasion de sauver sa saison.

sport24.lefigaro.fr



Vendredi 28 Février 2020



