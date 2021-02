Ligue des Champions : Le PSG corrige le Barça avec un triplé de Mbappé ! Rédigé par leral.net le Mardi 16 Février 2021 à 23:29 | | 0 commentaire(s)|

Malgré les absences de Neymar et Angel Di Maria, le Paris Saint-Germain s'est imposé sur la pelouse du FC Barcelone (4-1) ce mardi lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé a été le bourreau des Catalans avec un triplé. Le jeune italien Moise Kean a marqué l'autre but parisien. Lionel Messi avait pourtant ouvert le score pour le Barça, sur pénalrty. Une victoire qui donne une avance considérable au PSG qui pourra préparer la manche retour avec sérénité.



Source : Source : https://www.lasnews.info/ligue-des-champions-le-ps...

