Ligue des Champions : Liverpool domine Leipzig, Mané buteur ! Rédigé par leral.net le Mardi 16 Février 2021

Au fond du trou en championnat, Liverpool a retrouvé des couleurs et pris une grosse option sur la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions en s'imposant 2-0 à l'extérieur face au RB Leipzig. S'il a fait une croix sur le titre de champion d'Angleterre, Liverpool peut en revanche continuer à rêver de reconquérir sa couronne en Ligue des Champions. En déplacement à Budapest, où ce 8e de finale aller était délocalisé, les Reds ont en effet pris une grosse option sur la qualification en s'imposant face au RB Leipzig (2-0) ce mardi. Profitant de deux cadeaux de l'adversaire, les Anglais ont plié ce match en 5 minutes au retour des vestiaires. Après le but de l'Egyptien Mohamed Salah, Sadio Mané a donné une avance aux Reds. Une importante victoire que Liverpool aura à cœur de concrétiser lors de la manche retour.



Source : Source : https://www.lasnews.info/ligue-des-champions-liver...

