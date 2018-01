Ligue des Nations - Du lourd pour les Bleus ! Le tirage au sort de la Ligue des Nations n’a pas été très clément pour l’équipe de France, qui a hérité de l’Allemagne et des Pays-Bas. Mais c’est tant mieux !

Cette première édition de la Ligue des Nations, nouvelle compétition lancée par l’UEFA, s’annonce particulièrement alléchante ! En hiérarchisant les sélections en quatre ligues de niveaux différents (de A à D), l’instance européenne s’était assurée quelques jolis chocs lors de la première phase, qui se déroulera de septembre à novembre prochains. Et cela n’a pas raté. Le tirage au sort, effectué mercredi midi à Lausanne, a effectivement donné dans la Ligue A – la meilleure, donc – de très belles affiches. Notamment pour l’équipe de France.



Les Bleus, qui faisaient partie du chapeau 2, ont ainsi hérité de l’Allemagne et des Pays-Bas dans le groupe 1. Deux formations qu’ils connaissent bien puisqu’ils ont croisé les Oranje dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 et affronté la Mannschaft en amical, en novembre dernier. "C’est un groupe relevé mais c’est le principe de cette Ligue des nations d’avoir des matches de prestige, mais avec un intérêt sportif puisqu’il y a cette possibilité pour les premiers de disputer un tableau final", a réagi Didier Deschamps sur L’Equipe 21.



Deschamps: "Une très bonne chose"



Si les Tricolores terminent en tête à l’issue de cette première phase, qui se déroulera en matches aller-retour, ils retrouveront les trois autres leaders de cette Ligue A en juin 2019, à l’occasion d’un Final Four qui déterminera le premier vainqueur de cette Ligue des nations. S’ils finissent derniers, ils seront relégués en Ligue B. Les règles sont les mêmes pour la Belgique, la Suisse et l’Islande (groupe 2), le Portugal, l’Italie et la Pologne (groupe 3), ainsi que l’Espagne, l’Angleterre et la Croatie (groupe 4). Ce qui fait d’avance saliver tous les amateurs de football.



"C’est une nouvelle compétition mais elle est intéressante, se réjouit le sélectionneur français. Vu la qualité de nos deux adversaires, ça va offrir de belles affiches. L’adrénaline, la concentration et l’excitation viendront un peu plus naturellement. C’est mieux pour les joueurs, pour les médias et pour le public. C’est une très bonne chose pour tout le monde." Même pour les plus petites nations, qui peinent parfois à trouver des adversaires en amical et vont, cette fois, avoir de vraies rencontres à disputer. Avec, potentiellement, une chance d’aller à l’Euro 2020.



LIGUE A

Groupe 1: Allemagne, France, Pays-Bas

Groupe 2: Belgique, Suisse, Islande

Groupe 3: Portugal, Italie, Pologne

Groupe 4: Espagne, Angleterre, Croatie



LIGUE B

Groupe 1: Slovaquie, Ukraine, République tchèque

Groupe 2: Russie, Suède, Turquie

Groupe 3: Autriche, Bosnie-Herzégovine, Irlande du Nord

Groupe 4: Pays de Galles, République d’Irlande, Danemark



LIGUE C

Groupe 1: Ecosse, Albanie, Israël

Groupe 2: Hongrie, Grèce, Finlande, Estonie

Groupe 3: Slovénie, Norvège, Bulgarie, Chypre

Groupe 4: Roumanie, Serbie, Monténégro, Lituanie



LIGUE D

Groupe 1: Géorgie, Lettonie, Kazakhstan, Andorre

Groupe 2: Biélorussie, Luxembourg, Moldavie, San Marin

Groupe 3: Azerbaïdjan, Iles Féroé, Malte, Kosovo

Groupe 4: Macédoine, Arménie, Liechtenstein, Gibraltar











Football.fr

