Ligue des champions : Au bout des tirs au but, le Real Madrid sort Manchester City et rejoint le Bayern Munich en demi-finale ! Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2024 à 01:10 | | 0 commentaire(s)|

Dans une rencontre palpitante, le Real Madrid a réussi à se hisser en demi-finale de la Ligue des champions. Ce mercredi 17 avril, les Madrilènes ont obtenu leur qualification aux tirs au but, après avoir réalisé un score cumulé de 4-4 contre Manchester City (4-3 aux tirs au but) à l'Etihad Stadium. Dès le début du match, Rodrygo a donné l'avantage à son équipe. Après deux tentatives repoussées par Ederson, le gardien de Manchester City, le Brésilien a saisi l'opportunité d'ouvrir le score sur un centre de Vinicius Junior (0-1, 12e). En seconde période, sur un centre de Doku, entré en jeu avec brio, le ballon mal renvoyé par Rüdiger a été judicieusement ajusté par le Belge, qui a ainsi égalisé (1-1, 75e.) Finalement, le vainqueur de ce match fou a dû être déterminé lors de la séance de tirs au but (1-1, tab 4-3). Le club de la capitale espagnole se prépare maintenant à affronter le Bayern Munich pour une place en finale. Les Bavarois, qui avaient concédé un match nul (2-2) à l'aller, contre Arsenal, se sont imposés 1-0 à domicile.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Ligue-des-champions-Au-b...

Accueil Envoyer à un ami Partager