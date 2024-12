Ligue des champions : Monaco s'incline 3-0 à Arsenal et glisse parmi les barragistes Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Décembre 2024 à 23:08 | | 0 commentaire(s)|

L'AS Monaco s'est inclinée 3-0 mercredi chez Arsenal, une deuxième défaite d'affilée en Ligue des champions qui fait reculer le club de la principauté parmi les barragistes après six journées.

Un doublé de Bukayo Saka (34e, 78e) et un dernier but de Kai Havertz (88e) ont sanctionné les occasions manquées et les erreurs défensives des Monégasques, opposés en janvier à Aston Villa puis l'Inter Milan, deux des meilleures équipes de l 'actuelle phase de ligue.



www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Ligue-des-champions-Mona...

Accueil Envoyer à un ami Partager