Ligue des champions : le Bayern Munich écrase Chelsea, Barcelone s'impose face à Naples

Bayern-Barcelone ! L'affiche du quart-de-finale de Ligue des champions promet déjà, mais les Allemands arriveront à Lisbonne en favoris, avec un Robert Lewandowski en état de grâce, encore auteur d'un doublé, samedi 8 août contre Chelsea (4-1) en match retour des 8e.



Cinq mois après leur victoire (3-0) à Londres à l'aller en mars, les Bavarois ont aligné leur 12e victoire consécutive depuis la reprise post-coronavirus mi-mai. Lewandowski a ouvert le score sur penalty, puis marqué le quatrième but pour conforter sa première place au classement des buteurs de la C1 avec... 13 buts en huit matches ! Il a aussi délivré deux passes décisives à Ivan Perisic et Corentin Tolisso pour les deux autres buts du Bayern.



Le Barça expédie Naples



Englué dans une crise lancinante, le Barça du providentiel Lionel Messi a de son côté balayé Naples, samedi, en huitièmes retour de Ligue des champions (3-1) pour se qualifier pour un "Final 8" inédit au Portugal, avec l'espoir de sauver sa saison.





Le phénix Barça renaît de ses cendres : face à un Naples moins aguerri et dominé, les Blaugranas, qui sortent d'une saison catastrophique, ont retrouvé des couleurs au meilleur moment pour sauver leur exercice 2019-2020, dans le sillage d'un Lionel Messi buteur et encore brillant.



Après une saison sans aucun titre, une couronne espagnole concédée au rival Real Madrid, des déboires sportifs répétés, des blessures en cascade et des scandales en série, la lumière est donc revenue au moment idéal dans la maison barcelonaise.





