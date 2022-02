Ligue des champions : le PSG corrige le Real Madrid

Le Paris Saint-Germain (PSG) a battu 1-0 sur le fil le Real Madrid, ce 15 février 2022, en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, grâce à un but de Kylian Mbappé durant le temps additionnel.





Cette onzième confrontation entre le Paris Saint-Germain (PSG) et le Real Madrid en coupes d’Europe des clubs de football a bien failli se solder par un nul 0-0. La faute, en grande partie, à des Madrilènes venus pour faire déjouer leurs adversaires, ce 15 février 2022, en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.



Un Real Madrid regroupé en défense

En première période, le PSG domine ainsi les débats mais sans se montrer vraiment menaçant. Sur le flanc gauche, Kylian Mbappé notamment est intenable. A la 5e minute, l’attaquant fait la différence et centre fort vers l’ailier Angel Di Maria dont la reprise ratée passe au-dessus du cadre. A la 17e minute, sur une subtile passe en profondeur de l’attaquant Lionel Messi, Mbappé résiste au défenseur Daniel Carvajal. Mais le gardien adverse Thibaut Courtois écarte le danger. Un Courtois qui est encore vigilant sur un centre-tir du latéral gauche Nuno Mendes (23e).



Ainsi, durant 45 minutes, les Parisiens ont le contrôle du ballon. Mais ils peinent, malgré la qualité technique de Messi et du milieu Marco Verratti ou les débordements du latéral droit Achraf Hakimi, à prendre de vitesse des Madrilènes très regroupés et qui défendent bas.



