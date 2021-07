Lila Bouadma (Conseil scientifique) sur le variant Delta: "Avec cette souche extrêmement contagieuse, on sera soit malade, soit vacciné" Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juillet 2021 à 23:57 | | 0 commentaire(s)|









Source : Invitée de 22h Max sur BFMTV ce mardi, Lila Bouadma, réanimatrice à l’hôpital Bichat et membre du conseil scientifique, appelle les personnes les plus vulnérables à se faire vacciner rapidement, face à la propagation du variant Delta.Source : https://www.bfmtv.com/sante/lila-bouadma-conseil-s...

