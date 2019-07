Limousine présidentielle: L’enquête lancée depuis hier L'enquête pour déterminer les causes de l'incendie de la limousine présidentielle, mercredi, à Nguéniène, a démarré depuis hier. Selon "L’Observateur" qui donne l’information, la voiture est actuellement garée au Bataillon du Train à Ouakam, où devront se rendre les personnes liées à l’accident.

D’ailleurs, le Secrétariat général du gouvernement, le commandement militaire, la Présidence et des techniciens ont déjà fait le déplacement pour une évaluation des dégâts.



Un responsable de la société belge Carat Duchatelet, qui a aménagé et blindé le véhicule a déjà été convoqué à Dakar. Des proches collaborateurs du Président sont également impliqués dans cette affaire, ajoute le journal. Une nouvelle rencontre est prévue ce samedi, indique la même source, dans une ambiance très tendue.

