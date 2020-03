Linguère: L’épouse de l’imam d’un village retrouvée morte pendue à un arbre C’est la tristesse et la consternation à Bélel Guéloki, un village situé dans l’arrondissement de Yang-Yang, département de Linguère. L’épouse de l’imam Ratib répondant au nom d’Awa Kâ, âgée de 55 ans, a été retrouvée morte, pendue à un arbre. La thèse du suicide serait avancée, selon Igfm.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Mars 2020 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

Le drame a eu lieu ce mercredi vers 06 heures du matin. La victime se serait servie d’une corde attachée à l’une des branches d’un arbre nouée autour du cou pour commettre son forfait.

De retour de la prière du matin, l’imam Ibrahima Ka a constaté l’absence de son épouse qu’il n’a pas trouvée dans sa chambre. C’est ainsi que les recherches ont été entreprises avec l’aide des autres membres de la famille. Ils ont suivi les pas de la dame jusqu’au lieu où le drame s’est produit.

Alertés, les gendarmes de Yang-Yang et l’infirmier chef du poste de santé de Kamb se sont rendus sur les lieux du drame. Après constat, la dépouille d’Awa Ka a été acheminée à la morgue de l’hôpital Magatte Lô de Linguère.

Joint au téléphone, l’imam Ibrahima Ka a indiqué que son épouse ne se portait pas bien ces deniers jours et que son dernier rendez-vous médical remontait au mois de janvier dernier, à l’hôpital Fann (Dakar).

Sur instruction du procureur de la république, la dépouille de la dame Awa Ka a été remise aux membres de sa famille qui l’ont inhumée cet après-midi à Bélel Gueloki. La défunte laisse derrière elle 08 enfants et un mari abattu.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos