Linguère : Le PEM bénit l’alliance entre Habib Sy et Madické Niang

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Novembre 2018 à 18:18 | | 0 commentaire(s)|

La fédération départementale du Parti de l’espoir et de la Modernité (PEM) s’est réunie hier dimanche à Linguère pour donner mandat à son président Habib Sy de rejoindre Madické Niang sans condition.



L’ancien ministre d’Etat et directeur de cabinet de Wade a informé ses partisans avoir scellé une alliance avec son ancien compagnon du Pds pour la prochaine élection présidentielle. Habib Sy a aussi révélé que de grands responsables vont se joindre à Madické Niang pour former une large coalition en vue de « détrôner Macky Sall en 2019 ». La rencontre s’est déroulée en présence des responsables du PEM des 19 communes du département qui ont, à l’unanimité, accepté de se joindre à Madické Niang.



Seneweb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook