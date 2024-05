Linguère : Le véhicule de l'IEF retrouvé

Le véhicule 4X4 de l' Inspection de l'Éducation et de la Formation (IEF) de Linguère, volé dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 mai 2024, a été retrouvé à 50 kilomètres de la commune de Ranérou, informe "Seneweb".



Informés, les limiers de Linguère ont effectué un rapide transport sur le lieu indiqué, pour récupérer le véhicule.



Pour rappel, des individus non encore identifiés avaient volé le véhicule de service de l'Inspection de l'Education et de la Formation (IEF) de Linguère, dans la nuit du dimanche au lundi derniers.



Le véhicule était garé au quartier Rails, devant le domicile du chauffeur.