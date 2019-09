Linguère: Un père de famille se donne la mort par pendaison Les habitants du village de Bélél Héndé situé à 15 km de la commune de Labgar (département de Linguère) se sont réveillés ce mercredi dans la douleur. Un père de famille du nom de Amadou Siby Kéthio Sow, âgé de 29 ans, a mis fin à sa vie. D'après "Senewed", le défunt s'est pendu à un arbre situé à moins d'un demi-kilomètre du village, à l’aide d’un foulard attaché autour du cou.

Au début, ses deux épouses croyaient que leur époux s'était rendu en brousse pour rechercher des bêtes égarées. Mais grande fut leur surprise lors qu'elles retrouvent le corps sans vie de leur mari pendu à un arbre. Alertés, la gendarmerie de Dodji et les sapeurs-pompiers de Linguère se sont rendus sur les lieux du drame.



Après un constat d'usage par les hommes en bleu, la dépouille de Amadou Siby Kéthio Sow a été acheminée à la morgue de l’hôpital Magatte Lô de Linguère. Le défunt père de famille qui aurait fait un séjour tout récemment à l'hôpital Dalal Diam (Dakar), laisse derrière lui deux épouses et six enfants.

