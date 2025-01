Linguère : il tend un piège à son épouse et la... Rédigé par leral.net le Lundi 20 Janvier 2025 à 08:46 | | 0 commentaire(s)|

Une dame de 37 ans nommée Sadane Sow est morte dans des conditions effroyables, jeudi dernier à Amaly, un village de la commune de Téssékré, dans le département de Linguère. La victime a été sauvagement tuée à coups de machette. Son corps sans vie a été découvert par des habitants de la localité. D’après Vox Populi, l’auteur du crime serait l’époux de la dame, G. Sow. Cet homme de 50 ans aurait tendu un piège à sa femme avant de l’agresser mortellement, rapporte le journal.



La source détaille : «Ce dernier aurait simulé des maux de ventre dans la nuit de mercredi à jeudi. Très tôt le matin du jeudi, il demande à la victime de le transporter à bord d’une charrette au poste de santé d’Amaly. Après un kilomètre de trajet, derrière un buisson, le mari fait descendre son épouse et commence à lui donner des coups de coupe-coupe jusqu’à ce qu’elle perde la vie.»



Vox Populi informe que le suspect, après son forfait, a éteint son téléphone et s’est réfugié au village de Méweul, non loin de Yang-Yang. La gendarmerie, qui a ouvert une enquête, réussira à la localiser. Il a été arrêté et placé en garde à vue à la brigade de Yang-Yang, renseigne le quotidien d’information.



La dépouille de Sadane Sow a été déposée à la morgue du centre de santé Élisabeth Diouf de Dahra.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-78195-lingure-il-ten...

