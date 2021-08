Lionel Messi au PSG, est-ce possible ? Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Août 2021 à 00:20 | | 0 commentaire(s)|

L'annonce « officielle » du départ de Lionel Messi de Barcelone amène une question qui va tenir en haleine le monde du football ces prochaines semaines : où peut aller le génial Argentin ? On le sait, l'obstacle majeur à sa prolongation est d'ordre économique et cela limite les destinations possibles. Selon les révélations d'El Mundo, ses revenus annuels sur la période 2017-2021 s'élevaient à 138,8 M€ brut, soit 74,9 M€ net. Dans le contexte de crise actuelle, même les grands clubs sont impactés et deux « candidats naturels » semblent sur le papier capables d'avoir les ressorts pour une telle opération : Manchester City et le PSG, financés par des fonds souverains.







À l'heure actuelle, le PSG et Manchester City sont les seuls clubs qui semblent en mesure de signer Lionel Messi. Cependant, avec l'arrivée imminente de Grealish et celle très probable de Kane, pas sur que les Citizens puissent l'engager cet été. Le journaliste Pol Ballus, très renseigné sur Manchester City a d'ailleurs expliqué que le club "ne sera pas dans la course pour Messi." Loïc Tanzi, journaliste RMC, a quant à lui expliqué que l'arrivée de Messi à Paris est "tout à fait possible". Reste à savoir comment Leonardo va gérer la situation puisque son arrivée impliquerait sûrement des départs.





