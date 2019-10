Liquide, le sucre ferait plus grossir que sous forme solide ALIMENTATION - Pour tenir votre ligne, mieux vaut bannir toutes les boissons sucrées. Une étude sino-anglaise vient de démontrer que le sucre consommé sous forme liquide ferait plus grossir que celui contenu dans des aliments solides.





Le sucre fait grossir, ce n’est pas une nouveauté, mais saviez-vous que ses effets grossissants étaient plus importants sous forme liquide que solide ?



Une étude menée par des chercheurs anglais et chinois a tenté de démontrer les effets néfastes du sucre liquide sur le corps. Et ils s’avèrent, selon les résultats de ces travaux, plus importants que sous forme solide.



Pour le démontrer, les chercheurs ont réalisé des tests sur des souris, qu’ils ont scindées en deux groupes. Le premier consommait des aliments plus sucrés qu’à l’accoutumée et buvait de l’eau normale, tandis que le deuxième groupe buvait de l’eau sucrée, et s’alimentait normalement. Au bout de deux mois, les chercheurs ont constaté que les souris du deuxième groupe, celles ayant bu de l’eau sucrée, avaient subi un gain de graisse corporelle plus important que celles du premier groupe, dont les aliments étaient plus sucrés.



Pourtant, les niveaux de sucre consommés étaient similaires pour les deux groupes, et seul le mode d’administration du sucre dans le corps des souris différait, en étant soit liquide, soit solide. Les chercheurs, dont l'étude a été publiée dans Science Direct, ont alors conclu que le sucre consommé sous forme liquide avait des effets sur la masse graisseuse plus importants que celui sous forme solide.



Les boissons sucrées en cause

L'expérience n'a été menée que sur des souris, mais elle laisse supposer que pour les humains, les boissons sucrées de type soda seraient plus à blâmer que les aliments riches en saccharose.



"Historiquement, l’homme n’a jamais consommé de boissons sucrées, il n’est donc physiologiquement pas fait pour ça", explique à LCI Laurent Chevallier, médecin nutritionniste.



"Lorsque l’on boit un soda, cela cause un apport massif et soudain de sucre dans le corps, et l’organisme ne sait pas quoi en faire, donc il le transforme en graisse. Alors que quand on mange quelque chose de sucré, on le mâche : la digestion et l’absorption dans le corps sont donc plus lentes".



Le médecin nutritionniste met en cause tout type de boissons sucrées, que ce soient les jus de fruits ou les sodas. "Il n’y a pas de différences, ou alors très minimes. Il ne faut en boire que de façon exceptionnelle", préconise le co-auteur du livre Alors on mange quoi ?.



"Les boissons sucrées ont en outre un phénomène d’addiction, qui se met en place plus facilement que pour les aliments sucrés. Elles sont généralement consommées très fraîches pour donner une impression de fraîcheur en bouche, mais en réalité elles ne vous désaltèrent pas, donc vous êtes obligés de continuer à en consommer".



Un cercle vicieux, puisque ces boissons sont donc en grande partie à l’origine des problèmes de poids…











Afriquefemme

