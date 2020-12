Liste de prix Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Décembre 2020 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Pour cause de pandémie, le jury des prix Hennessy ne s’est pas réuni à Cognac, siège de l’illustre maison, mais à Paris en comité restreint et paraît-il sans le traditionnel cocktail à base de citro...





Source : Nous annoncions récemment la création d’un nouveau prix littéraire par la maison Hennessy, il s’ajoute à celui qui existait depuis 1987 et consacré au journalisme littéraire. Tous les deux ont été remis le jeudi 19 novembre. Ce même jour à Londres était attribué le Booker Prize.Source : https://www.podcastjournal.net/Liste-de-prix_a2818...

