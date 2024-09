Litige Foncier à Louga : Conflit entre les Familles Khoulé et Mbaye Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Septembre 2024 à 03:15 | | 0 commentaire(s)|

À Louga, les tensions entre les familles Khoulé et Mbaye ont atteint un niveau critique en raison d'un conflit foncier. Ce litige, qui s'est intensifié récemment, a conduit à l'arrestation de Baye Dame Khoulé, fils de Ndiague Khoulé.



Le différend porte sur des terres que les familles Khoulé et Mbaye revendiquent chacune. Les tensions ont escaladé, entraînant des confrontations juridiques et sociales de plus en plus intenses. L'arrestation de Baye Dame Khoulé a été perçue par sa famille comme injuste et directement liée à leur lutte pour la propriété des terres.



La famille Khoulé exige la libération immédiate de Baye Dame Khoulé, arguant que son arrestation est injustifiée et qu'elle est liée au conflit foncier. Elle appelle également le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que le Premier ministre, Ousmane Sonko, à mener une enquête approfondie sur la situation foncière afin de clarifier les revendications et de résoudre le conflit.



La situation à Louga nécessite une approche stratégique pour résoudre ce litige de manière équitable. En combinant des démarches administratives, juridiques, médiatrices et communautaires, la famille Khoulé espère obtenir la libération de Baye Dame Khoulé et résoudre le conflit foncier de manière efficace.

















