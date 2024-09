Litige foncier : Ce que l’on sait sur le titre n°2699/R jouxtant l'usine RUFSAC à Rufisque Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Septembre 2024 à 00:27 | | 0 commentaire(s)|



Selon leur coordonnateur répondant au nom de Mor Lâ, ils exploitent ce terrain sans problème depuis 2002, en soutenant « qu’il n’était pas enregistré et appartenait à un Français nommé François Graziani, décédé en 1982, sans héritiers légaux ». Toujours, selon le porte-parole de ces chefs de garages présents sur le site dans la zone de Rufisque, « c’est plusieurs ha qui seraient en cause dont cette assiette foncière dont ils ont été privés ». Cependant, tout ne semble pas avoir été dit dans cette affaire.



Il nous revient de sources proches du dossier que le terrain en question fait partie du titre foncier n°2699/R appartenant à la BANK OF AFRICA SENEGAL, qui l’a acquis suite à une adjudication faite en sa faveur par le Tribunal régional hors classe de Dakar lors de son audience du 26 janvier 2009. Cette adjudication concernait la vente aux enchères publiques du terrain, précédemment détenu par la société Simex et M. Cheikhna Kagnassy, pour un montant de 181 millions de francs CFA. L’affaire ayant été portée devant la justice, la BOA a obtenu gain de cause.

Malgré cette décision, les occupants ont contesté, arguant que « les preuves de la BOA ne justifiaient pas leur expulsion ». Toutefois, après avoir examiné les arguments des parties, la Cour d’appel a, dans son arrêt n°158 du 10 juin 2013, confirmé la décision initiale. Elle a jugé que les titres de propriété de la BOA, appuyés par un état des droits réels et des rapports d’experts géomètres agréés, étaient valides et que les actes d’occupation temporaire des appelants ne remettaient pas en cause la propriété de la BOA.



