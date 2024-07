Litige foncier: Les mécaniciens de Thiaroye-sur-Mer en bras de fer avec un promoteur privé

A Thiaroye-sur-Mer, ils sont plus d'une centaine de mécaniciens garagistes sous la menace d'un promoteur privé, qui aurait voulu s'accaparer de leur terrain. Ces artisans de l'automobile appellent les autorités à faire une descente sur les lieux, pour arbitrer face aux manœuvres d'un certain promoteur qui, n'ayant pas d'acte d'appropriation, veut les déguerpir, afin de s'implanter. Ils tenaient un point de presse ce lundi, pour dire non à ce qu'ils qualifient de banditisme foncier.