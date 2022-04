Litige foncier à Sindia : Un autre scandale envoie un proche du maire en prison

La plaignante, Mme Clotilde Diassy, avait acheté deux parcelles à 3.600.000 FCFA auprès de Ablaye Sarr avant de découvrir que les terrains qu’elle avait achetés étaient réservés pour un marché. Après l’éclatement de cette affaire, Ablaye Sarr a reconnu avoir vendu 12 terrains lors d’une réunion présidée par le maire Thierno Diagne sous la présence de tous les notables du village.



Dans cet acte délictueux, les espaces publics notamment le marché, le cimetière et la place publique ont été morcelés et vendus par Ablaye Sarr. Un acte facilité, selon lui, par le chef de village de Nguerigne, Seydou Fall, ainsi que par les sieurs Mamadou Diarra, Diawoye Diallo, Mamadou Codou Diarra, Oumar Diallo, Adama Signaté, Nahou Diallo. D’après Ablaye Sarr, chacun d’entre eux a reçu une commission dans la vente des parcelles. Le maire de Sindia, Thierno Diagne, appelé à témoigner, nie avoir donné l’autorisation à Ablaye Sarr de vendre ces parcelles.



Ses co-prévenus aussi nient avoir reçu de l’argent de la vente. Diawoye Diallo reconnaît avoir reçu de l’argent de la part de Thierno Diagne et c’était pour la réparation de son véhicule tombé en panne. Clotilde Diassy, la plaignante à qui Ablaye Sarr avait vendu deux parcelles, a découvert que celles-ci étaient réservées pour un marché. Les prévenus étaient poursuivis pour association de malfaiteurs.



En plus de ce délit, Ablaye Sarr était aussi poursuivi pour escroquerie. Il dit avoir remis au chef de village, Seydou Fall, 4 millions de FCFA. Ce que ce dernier a nié jusqu’à entrer dans une colère noire. Mamadou Codou Diarra reconnaît lui avoir reçu 225.000 FCFA de Abdoulaye Sarr, une somme qu’il l’aurait prise sans en demander l’origine. Aussi, durant les débats d’audience, le maire a souligné qu’il n’y avait pas de plan cadastral au niveau du village de Nguerigne. Ce qui rend son travail très difficile.



Il explique avoir sommé Ablaye Sarr d’arrêter la vente de parcelles. “Je ne peux pas confirmer qu’on a vendu les parcelles parce que celles-ci ne m’appartiennent pas. On ne peut pas tout faire. C’est pour cela que nous nous entourons de conseillers. Quand je donne de l’argent, j’enlève tout intermédiaire. Je le fais personnellement. Je n’ai jamais dit à Ablaye de remettre de l’argent à qui que ce soit. Ablaye a dit publiquement que c’est lui-même qui a morcelé et vendu les terrains. S’il ose faire cela, il ne se gênerait pas pour ensuite dire que j’ai remis de l’argent à ces différentes personnes”, s’est dédouané Thierno Diagne.



Le Procureur a demandé la relaxe des co-prévenus de Ablaye Sarr et a requis 6 mois contre ce dernier. Le tribunal a suivi le réquisitoire du procureur en relaxant purement et simplement Seydou Fall, ainsi que Mamadou Diarra, Diawoye Diallo, Mamadou Codou Diarra, Oumar Diallo, Adama Signate, Nahou Diallo. Ablaye Sarr, lui, a été condamné à deux mois de prison ferme pour escroquerie.

