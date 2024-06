Litige foncier et accaparement de leurs terres : Les habitants de Nguen Sarr debout, face à leur Maire Wolof Rédigé par leral.net le Samedi 15 Juin 2024 à 00:41 | | 0 commentaire(s)| Face à la presse, les populations de Nguen Sarr ont brandi des brassards rouges, pour montrer leur colère à l'endroit du maire. Ces derniers comptent même

« perdre leurs vies », si l'édile de ladite localité n'arrête pas de construire un marché sur la voie publique.

Par ailleurs, les populations de Nguen Sarr soulignent que le maire a donné des parcelles au profit d'autres personnes, sans penser aux générations futures. Ils appellent le président de la République Bassirou Diomaye Diakhare Faye et son Premier Ministre Ousmane Sonko, à réagir le plus rapidement possible, avant que l'irréparable ne se produise.

Propos de Modou Anta Diouf, habitant de Ngeun Sarr, recueillis au micro de Babacar Diop.





Accueil Envoyer à un ami Partager