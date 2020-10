Litiges fonciers: Aliou Sall charge les agents de l'Etat

Aliou Sall, le président de l’Association des maires du Sénégal (Ams) répond au chef de l’État, Macky Sall, après que ce dernier a sermonné les élus locaux sur la distribution des terres. Selon Emedia, lui portant la réplique, l’édile de Guédiawaye a engagé la responsabilité des services de l’État sur le foncier. "Nous savons tous qu’il n’est pas possible pour un maire de vendre des terres sans l’autorisation de l’administration qu’elle soit territoriale ou centrale. Ce n’est pas possible. l’État a les vrais pouvoirs en matière d’attributions de terres, c’est les administrations du Domaine, du Cadastre", a-t-il argumenté.



Le jeune frère du président de la République de poursuivre : "Qu’on nous appelle à être sérieux, nous sommes d’accord mais les premiers à être premiers interpellés ce sont les agents de l’État".



Macky Sall, critiquant les élus locaux à l’occasion de la première édition de la journée nationale de la décentralisation tenue hier, à Diamniadio, a dit : "ce n’est pas parce qu’un maire a une couleur rouge ou verte ou jaune que la collectivité a une couleur verte, jaune, rouge".

