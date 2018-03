Liverpool - Manchester City en quart de finale : Sadio Mané à l'assaut de Leroy Sané

Ça s’annonçait chaud ! Après s’être enflammé pour des chocs de titans tels que PSG-Real Madrid ou FC Barcelone-Chelsea, le monde du football s’attend à vivre d’autres confrontations XXL lors des quarts de finale de la plus belle des compétitions européennes. Car au menu, il n’y a que du lourd.

Vainqueur du PSG, le Real Madrid aura à cœur de défendre son titre. Et pour ce faire, la Casa Blanca aura droit à un remake de la dernière finale face à la Juventus. Les Merengues auront l’avantage de jouer le match retour au Santiago Bernabeu. Son rival de toujours, le FC Barcelone, sera lui aussi opposé à une formation italienne, l’AS Roma. Un tirage largement abordable pour les hommes d’Ernesto Valverde.

Déjà bien verni en huitième de finale, le Bayern Munich a encore une fois été épargné puisqu’il a hérité de Séville. Certes, la double confrontation est encore loin d’être gagnée, mais au vu des équipes en lice, les partenaires de Franck Ribéry s’en tirent bien. Enfin, l’Angleterre est assurée d’avoir un représentant en demi-finale avec cet alléchant duel 100% Premier League entre Liverpool et Manchester City.

Le tirage :

FC Barcelone - AS Roma

Séville FC - Bayern Munich

Juventus - Real Madrid

Liverpool - Manchester City

Pour information, les matches allers auront lieu les 3 et 4 avril prochains. Les retours sont prévus les 10 et 11 avril 2018.

