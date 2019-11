Liverpool vs Man City: Quel but de Sadio Mané!

Lundi 11 Novembre 2019

Il était attendu à ce derby contre Manchester City. L'international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané a marqué le troisième but des Reds, dès le retour des vestiaires, après un score de 2-0 à la mi-temps. D'un centre venu du capitaine Henderson, Mané a battu de gardien citizen d'une tête plongeante.



Une manière de répondre à Pep Quardiola qui le qualifiait de "plongeur", lors d'une conférence de presse.

