Locales 2022 : « And Siggil Thiès » offre des jeux de maillots et des bas aux équipes Navétanes de Thiès-Est-Nord et compte booster l'avenir des sportifs thiessois. Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Novembre 2021 à 01:02 | | 0 commentaire(s)|

Le leader de la coalition citoyenne "And Siggil Thiès", Abdoulaye Dièye, en tant que sportif voue un grand respect au monde sportif de la cité du rail. En effet, Abdoulaye Dièye a offert un jeu de maillots et des bas à toutes les équipes (plus de 50 équipes) de la zone-Est et Nord.



D'après lui, "notre vision et notre objectif c'est d'appuyer les jeunes pour qu'ils puissent aspirer à un meilleur devenir. Car les Navétanes contribuent beaucoup au développement de la cité. Dans notre projet de société nous avons prévu de créer des infrastructures à même de booster l'avenir du sport Thiessois".

