Locales 2022 : «Doolel Dine Talhawou Thies» investit Maodo Malick Mbaye Fidèle parmi les fidèles du président Macky Sall, le directeur général de l’Anamo, l’honorable Maodo Malick Mbaye est l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Pour preuve, le mouvement religieux « Doolel Diné Talhawou Thiés » a investi Maodo Malick Mbaye, haut responsable Apr-Thiès comme candidat à l’hôtel de Ville de Thiès.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Septembre 2021 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

Regroupant des leaders religieux islamologues, Oustaz, Imams, Chanteurs et prédicateurs religieux, le mouvement « Doolel Diné Talhawou Thiès » l’a fait savoir dans un communiqué reçu au « Témoin » quotidien « Nous avons décidé de ne pas être passifs face à cette situation car l’avenir de la ville de Thiès nous interpelle en premier au regard de notre statut. Nous nous sommes engagés à être des acteurs potentiels de premier rang.



« Conscients que tout ce qui se fait sans toi se fait contre toi. Par conséquent, nous avons fait une radioscopie de la situation politique à Thiès, son devenir et avons étudié en profondeur toutes les candidatures potentielles au poste de Maire de la ville de Thiès. De cette étude minutieuse, il est apparu que M. Maodo Malick Mbaye présente le meilleur profil pour être le prochain premier magistrat de notre chère ville » lit-on.



Pour « Doolel Diné Talhawou Thiés », sa position se fonde sur des bases et données réelles très visibles sur le terrain nées des actions de Maodo Malick Mbaye dans tous les secteurs à Thiès mais plus particulièrement chez les religieux et ceci depuis 2005 donc bien avant son engagement en politique.



« Par conséquent, nous mobiliserons toutes nos énergies, nos moyens pour vulgariser ce choix porté sur lui partout où besoin sera « En outre, nous demandons solennellement à son Excellence Macky Sall, président de Bby de bien vouloir donner suite à notre demande. Nous saisissons également cette occasion pour décerner un satisfecit total au Président de la République pour les innombrables efforts fournis chaque jour pour mettre définitivement le pays sur les rails de l’Emergence » magnifient les membres dans un communiqué.



