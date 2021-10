Locales 2022 / Investi tête de liste de Benno à Ziguinchor : Benoît Sambou félicite le président pour la confiance, accuse Abdoulaye Baldé d'avoir toujours flirté avec l’opposition et appelle BBY à l’unité. Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Octobre 2021 à 01:41 | | 0 commentaire(s)|

Joint au téléphone par Dakaractu, le président du Conseil National de Développement des Territoires, fraîchement choisi candidat de la coalition au pouvoir, a livré son sentiment : « Je remercie le président de la République pour cette confiance. Il nous met devant nos responsabilités pour permettre aux populations de Ziguinchor de mieux appréhender toutes les actions qu’il mène à Ziguinchor. Il a souhaité un large consensus autour des différents responsables de la région. Nous étions trois pour finaliser les listes de candidatures à la mairie et au conseil départemental. Malheureusement, Abdoulaye Baldé ne s’est pas présenté à la réunion de ce matin, mais il a été reçu mercredi dernier. Au bout de cette audience, le président lui avait dit compte tenu de son statut, de son expérience, compte tenu des attentes que nous avons pour lui, de le mettre à ses côtés dans l’attelage gouvernemental ou à une position forte au niveau des institutions afin de mieux servir le Sénégal et la région », explique Benoit Sambou fraichement investi pour diriger la liste de Benno Bokk Yakaar à Ziguinchor.



Cependant, il fusille l'ex-allié de la coalition au pouvoir. « Nous étions d’accord que la Casamance avait besoin d’une forte personnalité aux côtés du président de la République. Malheureusement, Abdoulaye Baldé semble avoir décliné toutes ces propositions préférant s'arc-bouter à son poste de maire. Ce qui est surprenant après 12 ans à la tête de la municipalité. Nous pensions qu’il pouvait servir à un niveau beaucoup plus important. Maintenant qu’il parle de trahison, c’est malhonnête de sa part. Il sait l’estime que le président de la République porte à son égard et toute la confiance placée et ce que nous attendons de lui. Maintenant qu’il s’allie avec l’opposition, c’est une grosse surprise pour nous et cela nous laisse croire qu’il n’a jamais cessé de flirter avec l’opposition », lance Benoît Sambou qui appelle tous les responsables de l’Apr à la mobilisation et à l’unité et comprendre que nous sommes devant nos responsabilités et devons gagner pour le Sénégal, pour la Casamance et pour le président », conclut le président du CNDT...

