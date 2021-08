Locales 2022 : La Cojer "souhaite" que Benno Book Yaakaar contrôle 99% des des collectivités locales

La COJER que dirige , Moussa Sow, félicite le président Macky Sall pour le vote consensuel du nouveau Code électoral. Pour cette instance de l'APR, ce code "cohérent et historique" est l'une des pertinentes conclusions du dialogue national initié par le Président Macky SALL.





"Aujourd'hui, le Sénégal dispose d'un code électoral robuste qui a pris en compte, les suggestions, observations et recommandations de la majorité, de l'opposition et de la société civile", rectifie la cojer.





Pour le triomphe de Benno Book Yaakaar aux prochaines élections, la convergence des jeunesses républicaines (COJER) invite les jeunes et plus particulièrement les primo-votants à s'inscrire massivement sur les listes électorales "pour qu’au soir du 23 janvier 2022, la majorité présidentielle contrôle les 99% des collectivités locales. La COJER assumera sa mission politique en accompagnant le Président Macky SALL et à organiser les jeunes à la base pour la victoire au soir du 23 janvier 2022."

Source : https://www.exclusif.net/Locales-2022-La-Cojer-sou...