Locales 2022: La commune de Kamb dit oui à Alioune Badara Ndiaye

Jeudi 14 Octobre 2021

Alioune Badara Ndiaye, coordonnateur du Mouvement And Liguey Thiasdé (MALT), a fini par accepter les sollicitations des populations de sa localité concernant la candidature à la mairie de la commune de Kamb, situé dans le départements de Linguère, pour ce qui concerne les élections locales. Alioune Badara Ndiaye a été investi ce lundi 11 octobre 2021 par des populations de Thiasdé et de Nginki, deux grandes localités qui composent la collectivité territoriale de Kamb. Ainsi, face à la sollicitation des populations, Alioune Badara Ndiaye a répondu favorablement, comme quoi, il est désormais candidat pour occuper le poste de maire de la commune de Kamb, au soir du 23 janvier 2022.



Alioune Badara Ndiaye a fait sa déclaration en marge des fournitures scolaires qu’il octroyait aux 22 établissements scolaires de la commune de Kamb et ce marque la quatrième édition à chaque veille de rentrée des classes ,ce dernier débloque une grosse enveloppe financière pour concrétiser le concept Ubi Tey Jang Tey dans la collectivité locale de Kamb.