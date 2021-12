Locales 2022: Le député El Malick Guèye tourne casaque et va rouler pour BBY Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Décembre 2021 à 21:06 | | 0 commentaire(s)| Le député El Malick Gueye a tourné casaque et va rouler pour Benno Bokk Yakaar. Auteur de sorties virulentes des non partisans de la maire Mariama Sarr, il a longtemps toisé les autres membres de BBY. Il a estimé qu'il ne le fait pour personne autre que le président de la République, Macky Sall. "Ce n'est pour personne, à part Benno Bokk Yakaar, du moment que c'est le souhait de celui pour lequel nous travaillons tous, le Chef de l'Etat, Macky Sall", a-t-il déclaré lors d'un point de presse, pour officialiser son ralliement.



