Locales 2022: Me Nafissatou Diop Cissé dope Pape Demba Bitèye et Abdourahmane Ndiaye Rahma Rédigé par leral.net le Lundi 29 Novembre 2021 à 17:48 | | 0 commentaire(s)| Le baromètre affichait zéro au niveau de Kaolack. Me Nafissatou Diop Cissé a réussi une grande mobilisation avec d'éminentes personnalités comme le Directeur de la Senelec Pape Demba Bitèye, Abdourahmane Ndiaye Rahma et Sidy Diop. Rien que pour ceux-là. Sûr que les candidats au Conseil départemental et à la mairie de Kaolack auront du pain sur la planche avec ces deux "monstres" qui pèsent lourd.



Accueil Envoyer à un ami Partager