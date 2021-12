Locales 2022: YAW donne un deadline à ses plénipotentiaires Le mandataire national de la Coalition Yewwi Askan Wi, Déthié Fall, instruit leurs plénipotentiaires à déposer la liste du personnel électoral au plus tard ce mardi à minuit, dans un communiqué parvenu à Leral.

"Conformément aux dispositions de l'article L68 du code électoral, chaque liste de candidat doit notifier à l'autorité administrative du ressort à la liste des personnes qui vont siéger dans les bureaux de vote ainsi que la liste des mandataires de centre de vote désignés pour surveiller le déroulement du scrutin dans les lieux de vote ouverts au niveau des communes composant un département au moins 25 jours avant le jour du scrutin", a fait savoir l'ancien homme fort de Idrissa Seck.



Il ajoute: "Nous instruisons tous nos plénipotentiaires, de concert avec les candidats investis par notre coalition de déposer la liste la liste du personnel électoral visé plus haut au niveau des préfectures et sous préfectures au plus tard mardi 26 décembre 2021 prochain".

