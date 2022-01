Locales 2022 à Diourbel: Dame Diop dénonce la violence et compte ester en justice A la suite de l'attaque de son convoi ce vendredi à Diourbel, coup fomenté par les partisans du maire sortant, Malick Fall, le candidat Dame Diop déplore cet état de fait.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Janvier 2022 à 23:38

La déclaration qu'il a faite après l'attaque, montre à suffisance que le camp d'en face justifie sa défaite au lendemain du scrutin de dimanche.



" Nous sommes sûrs de notre victoire. Cela montre qu'ils n'ont aucune certitude et je ne vois rien qui justifie cette violence gratuite ", dit-il.



A l'en croire, " c'est regrettable qu'on en arrive à cette situation où la violence est faite de manière gratuite, mais je ne laisserais pas tomber car je vais ester en justice dès la fin de la campagne. Les coupables sont identifiés et ils payeront de leur forfait ", s'est-il insurgé au micro du correspondant de Leral.

