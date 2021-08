Locales 2022 à Kaolack : L'opposition fait front commun et décide de présenter ses candidats dans les 41 communes de la région. Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Août 2021 à 21:12 | | 0 commentaire(s)|

À Kaolack, l'opposition s'organise en vue des élections locales de 2022.



En effet, le Pastef, le PRP de Déthié Fall, Takhawou Sénégal de Khalifa Sall, Aj/Pads, la société civile etc, ont pris la décision d'unir leurs forces pour avoir des représentants dans les 41 communes de la région de Kaolack.



L'opposition entend ainsi briguer les suffrages des kaolackois dans toute la région, notamment dans les trois départements de Kaolack (Guinguinéo, Nioro et Kaolack).



Il sera question pour ces différents partis et mouvements citoyens de sillonner les localités concernées pour sensibiliser la population sur l'urgence d'éjecter les maires représentants du parti au pouvoir dont "certains ne savent même pas comment écrire leurs propres noms en français".



Cette entité compte aussi restaurer les valeurs afin que Kaolack puisse réoccuper son rang d'antan...

