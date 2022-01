Locales 2022 à Sangalkam; BBY constate des irrégularités et dépose un recours.

Oumar Guéye réaffirme que la démocratie implique le respect des résultats issus des urnes à condition que le scrutin ne soit entaché d'irrégularités.

Pour le cas de la commune de Sangalkam, beaucoup d'irrégularités ont été notées ce qui oblige le candidat Bby de déposer un recours auprès de la cours d'Appel.

Le Ministre Oumar Guéye à fait cette déclaration lors d'une rencontre dans sa permanence de Sangalkam au allure d'un meeting avec des militants totalement acquis à sa cause.



Oumar Guéye a exhorté les responsables et militants à se mobiliser comme un seul homme pour accompagner le Président Macky Sall dans sa politique de développement économique et social et de préparer d'ores et déjà les échéances futures.







