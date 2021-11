Locales 2022 : le Ministre Néné Fatoumata Tall directrice de Campagne d'Aliou Sall

Ce samedi 27 novembre, les responsables politiques de la coalition BBY à Guediawaye se sont donnés rendez-vous à Sam Notaire pour une cérémonie de remises de diplomes et une démonstration de force par la même occasion.







Une "belle fête" qui a failli se terminer en queue de poisson.

En effet, à l'arrivée du ministre de la jeunesse Néné Fatoumata Tall accompagnée d'une forte délégation composée de jeunes, des personnes malveillantes se sont dressées contre elle pour lui empêcher d'accéder à la tribune présidentielle, ce qui a provoqué une bousculade très vite maitrisée. Après cette tempête maîtrisée, le ministre a été accueillie par Aliou Sall et Lat Diop, une preuve que la coalition BBY peut compter sur Néné Fatoumata Tall pour une large victoire de la coalition BBY à Golf Sud et Guediawaye. Par la même occasion, le maire Aliou Sall a profité de l'occasion pour officialiser la nomination du ministre Néné Fatoumata Tall comme directrice de campagne de la Coalition BBY à Guediawaye.

