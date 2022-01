Locales 2022 : malgré les résultats surprenants, Benno garde sa suprématie en terme de collectivités locales gagnées

Une autre lecture de ces élections locales du 23 Janvier. C’est ce à quoi nous invite « Confidentiel la Lettre quotidienne » qui indique que dans la grisaille des résultats des élections locales, Benno peut cependant « se consoler de garder au moins 29 départements dans son escarcelle directement et 7 autres indirectement qui ont été gagnés par des variants de Benno, c’est à dire des listes pilotées par des membres de la coalition présidentielle ». La publication quotidienne fait remarquer que dans ce lot, il y a Bunt-bi qui rafle 5 départements « soit même plus que Yewwi qui a gagné 4 conseils départementaux. Sur le scrutin municipal, Benno aura finalement au moins 75 % des communes », indique la même source. Cependant, conclura CLQ, « la perte de bastions électoraux importants en terme d’électorat et la baisse sensible de son électorat est à analyser en direction des élections législatives ».

