Locales à Kaolack: Abdallah Mountakha décide de soutenir Benno grâce à l'implication de Macky Sall Après un inventaire des problèmes dans la commune et le département de Kaolack, dans le cadre d'une tournée de sensibilisation de 15 jours, clôturée par un grand meeting de mobilisation, le président du mouvement "MADAN" a finalement fait son choix.



Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Janvier 2022 à 22:01 | | 0 commentaire(s)|

Au terme de sa tournée, les populations ont réaffirmé leur attachement au petit-fils de Baye Niasse, qui a posé deux conditions pour pouvoir apporter son soutien à tout candidat qui aspire à présider aux destinées de la commune et du département de Kaolack.



Il faut signaler que les conditions posées par Abdallah Mountakha recoupe l'essentiel des problèmes auxquels les Kaolackois sont confrontés et que tout candidat doit s'engager à les satisfaire, une fois élu. Entre autres doléances, il s'agit des questions sociales, d'assainissement, d'éducation, de cadre de vie, du transport et celles liées aux activités commerciales.



Des préoccupations contenues dans un document rédigé par les cadres et compétences du mouvement MADAN. Outre la satisfaction de la demande sociale des populations locales, Abdallah Mountakha Niasse a exigé également l'implication de ses collaborateurs dans la gouvernance communale et départementale.



Parmi les coalitions et candidats qui ont reçu ledit document de référence, Benno Bokk Yakaar s'est bien illustrée en se l'appropriant. En effet, l'honorable député Cheikh Mouhamadou Khoureychi Niasse a dû jouer un rôle de facilitateur pour rapprocher les deux (2) candidats de Benno à Abdallah Mountakha Niasse. Mouhamed Ndiaye Rahma investi pour la commune et Pape Demba Bitèye pour le département ont donné leur accord sur les deux (2) conditions à la grande satisfaction du président de la République Macky Sall et des dignitaires religieux.



Une démarche de leadership et d'ouverture saluée par M. Niasse et ses militants, pour l'intérêt de Kaolack. Après l'accord scellé, les têtes de liste de Benno Bokk Yakaar ont été invités à la permanence du mouvement MADAN, pour matérialiser l'unité et harmoniser les positions. Abdallah Mountakha Niasse a affirmé qu'il n'y a plus de temps à perdre face aux nombreux défis qui attendent leur coalition. Il a décidé de battre campagne et d'assurer la victoire de BBY, au soir du 23 janvier prochain.



( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook