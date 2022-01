Locales à Ziguinchor - Ousmane Sonko gagne largement, Abdoulaye Baldé reconnaît sa défaite

Le leader de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW), Ousmane Sonko, est arrivé largement en tête dans plusieurs centres de vote de la commune de Ziguinchor (sud) et va sans doute devenir le maire de la ville.



Dans la soirée, Abdoulaye Baldé, maire sortant et candidat de l'Union des centristes du Sénégal (UCS) a reconnu sa défaite et félicité Ousmane Sonko.



Quelque 6.613.962 Sénégalais votaient ce dimanche pour élire les conseillers de 552 communes, de cinq villes et de 43 conseils départementaux, selon la direction générale des élections (DGE).









Source : https://www.impact.sn/Locales-a-Ziguinchor-Ousmane...