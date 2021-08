Locales en vue à Pikine : L’opposition tire sur le Préfet En conférence de presse hier, l’opposition de Pikine a tiré sur le gouverneur de Dakar qu’elle accuse de parti pris dans le différend entre le maire de Pikine Nord et son adversaire de la République des Valeurs. L'As

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Août 2021 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

De l’avis de Ibrahima Hann de Taxawu Sénégal, il avait lui-même interpellé le préfet de Pikine sur la situation tendue au niveau de la commune de Pikine Nord. A l’en croire, il a demandé à l’autorité de déplacer la commission de la mairie vers un autre endroit de son choix. Mais celle-ci ne lui a pas prêté une oreille attentive. Pis, il s’est présenté avec le gouverneur lorsque la situation a empiré.



Accusant le gouverneur d’avoir envenimé la situation en prenant parti pour le le maire Amadou Diarra, Ibrahima Hann et ses amis sont convaincus que « si le problème a pris une telle ampleur c’est à cause du gouverneur» qui a proféré des menaces au lieu de discuter avec les deux camps.



Toutefois, ces opposants indiquent qu’ils sont déterminés à s’inscrire sur les listes électorales.



