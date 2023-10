Localité fondée par Cheikh Béthio Thioune : Un forage sème la discorde entre les populations et Maguette Sène, maire de Malicounda

Dans cette affaire, ils dénoncent ce qu’ils qualifient de complicité du maire Maguette Sène et menacent d’arrêter les travaux du chantier. Interpellé, le maire Maguette Sène annonce la volonté de l’équipe municipale d’injecter une enveloppe de 17 millions FCfa, pour résoudre cette équation.



On avait l’habitude d’assister à des séances de Thiant (actions de grâce) à Keur Samba Laobé Diop? depuis que le défunt guide spirituel des Thiantacones y avait élu domicile et avait rebaptisé son territoire, Madinatoul Salam. Mais hier, c’est un autre visage de ce village pratiquement devenu une ville, qu’on a vu.



En effet, le village, dans toutes ses composantes, a battu le macadam pour protester contre une situation du moins inédite. Prenant leur mal en patience, après avoir à plusieurs reprises rencontré les autorités municipales, les habitants de cette partie de la commune de Malicounda, ont été désagréablement surpris de constater qu’un forage était en train d’être construit sur leurs terres et que l’ouvrage, au lieu de servir à étancher leur soif, était plutôt destiné à combler le déficit en eau de la ville de Mbour.



Courroucée par cette situation, la population a donc investi les rues pour tirer à boulets rouges sur la SONES et sur la municipalité de Malicounda. Selon Serigne Saliou Fall, membre du mouvement « And defar Sunu Gox » qui regroupe l’ensemble des mouvements de la localité, il est inacceptable que leur localité, qui est presque une ville, puisse souffrir de manque d’eau.



« Nous avons vu un chantier hydraulique pousser ici dans le village. Or, tout le monde sait que le village existe depuis plus de 30 ans et connaît une démographie galopante, avec l’installation de milliers de familles. Nous n’avons pas d’eau potable en plein 21e siècle et ceci est grave. Nous avons crié notre ras-le-bol partout et nous avons eu deux audiences avec l’adjoint au maire, Pape Maïssa Faye, qui nous avait fait des promesses restées lettre morte et la deuxième fois, nous avons rencontré le maire en personne, Maguette Sène, qui nous a mis en rapport avec le même Pape Maïssa Faye. Ce dernier, comme la première fois, nous a encore fait des promesses non tenues », a pesté l’un des porte-paroles.



« Ce chantier, selon nos sources, est construit par Aquatech en collaboration avec la SONES. Le site est dans notre zone, mais l’eau qui proviendra de ce forage, construit sur un terrain de 2 ha, servira à ravitailler la ville de Mbour. C’est inacceptable que le maire soutienne qu’il n’a pas vu ce chantier, c’est pourquoi nous dénonçons cela, car, selon nos informations, c’est lui-même qui a octroyé le site », a pour sa part, souligné Serigne Khadim Sall.



Aujourd’hui, la population mise devant le fait accompli, exige que le village de Keur Samba Laobé soit ravitaillé par ce forage. Pour que leur requête soit prise en compte, les habitants de cette localité exigent la tenue d’une réunion, à laquelle prendront part les autorités municipales ainsi que les responsables de la SONES.



« En gros, il est inacceptable qu’à partir de notre village, on ravitaille la commune de Mbour, alors que la soif des populations de la localité n’est pas étanchée. Nous interpellons le Président Macky Sall pour que notre localité soit ravitaillée en priorité eau et d’ici là, nous allons arrêter les travaux de ce site, jusqu’à ce que les responsables du projet accompagnés des autorités municipales, viennent s’asseoir avec nous autour d’une table, pour résoudre ce problème », a renchéri Serigne Saliou Fall.



Selon les manifestants, le maire Maguette Sène a été saisi pour apporter des éclaircissements sur l’implantation de ce forage, qui desservira Mbour au détriment de leur localité, qui est confrontée à un manque d’eau terrible. Mais d’après leur porte-parole, la réponse du maire Maguette Sène aurait été surprenante.



« Selon le maire, l’implantation de ce forage lui échappe et il n’était pas au courant de son implantation. » Une réponse qui a provoqué la colère des habitants de Médinatoul Salam.



Interpelé, le maire Maguette Sène se dit surpris par l’attitude des manifestants. « Nous avons soulevé cette question au Conseil municipal et la mairie a décidé d’allouer une enveloppe de 17 millions FCfa, pour ensemble, avec la Sones et Aquatech, trouver une solution à ce problème...Quand nous avons été au courant, nous nous sommes rapprochés de la Sones et d’Aquatech, pour opposer notre niet catégorique par rapport au fait que ce forage alimente le château d’eau de Mbour et laisse en rade les populations de Madinatoul Salam.



Pas plus tard qu’hier, nous avons tenu une réunion avec Aquatech, les conseillers de Madinatoul Salam et les marcheurs, pour réfléchir sur un montage pour un réseau de 30 km, dans le but d’alimenter en eau Madinatoul Salam...Je suis vraiment surpris de leur attitude », a martelé le maire.