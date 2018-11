"Locataire en 2000 et mauvais payeur": Macky Sall répond à ses détracteurs

Cliquez-ici pour regarder plus de videos Dans son nouvel livre intitulé «Sénégal au cœur » dans lequel, il retrace sa vie, le Président Macky Sall, a apporté la réplique à ses anciens camarades du Pds, notamment à propos de son accession fulgurante et son passé de locataire. L’ancien ministre Farba Senghor, devenu son allié entre-temps, affirmait que c’est lui qui avait convaincu le Président Wade pour sa nomination à un poste et les autres déclaraient qu’il (Macky Sall) logeait dans un petit appartement dont il peinait même à payer le loyer. Des "ragots", selon Macky Sall. Extraits .



"... Comme je l’ai expliqué plus haut je n’ai jamais fait le siège du Président Wade pour entrer dans le gouvernement. C’est venu naturellement. Mes adversaires qui ont parfaitement le droit de ne pas être d’accord avec moi, ont répandu quelques ragots sur cette période. Je suis un démocrate, par conviction, par choix, et je n’accepte pas le mensonge et la calomnie.



On a affirmé qu’en 2000, au moment de l’accession au pouvoir du Président Wade, j’étais aux abois, en proie à de grandes difficultés financières, contraint de vivre dans un petit studio. J’aurais exigé un poste. Ragots évidement. L’inverse s’est produit. En tant que chef de division de Petrosen, je gagnais mieux ma vie qu’un haut fonctionnaire de l’Etat ".



