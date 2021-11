Loi de finances 2022: Abdoulaye Sow, 42 milliards pour le cadre de vie, Antoine Diome se tape 5,2 milliards pour la gouvernance électorale Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Novembre 2021 à 06:15 | | 0 commentaire(s)| Dans les petits secrets de la loi de finance et du budget 2022, certains ministères se sont taillés la part du lion comme l'Intérieur, l'Urbanisme et la Santé, à en croire l'Observateur dans sa livraison du jour.

Pour le budget de 2022, le ministre de l'Intérieur, Antoine Felix Diome s'est tapé 5,2 milliards de francs CFA pour la gouvernance électorale, en vue de joutes prochaines.



Pour le ministre de l'Urbanisme, Abdoulaye Saydou Sow, pour améliorer le cadre de vie des sénégalais, il se taille la part du lion avec 42 milliards F CFA.



Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, candidat de BBY à la Mairie de Dakar , selon les termes de l'Observateur, "grossit" de 19 milliards F CFA pour la gestion de la santé.

