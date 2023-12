Loi sur les Prix et la Protection du consommateur: Les compétences des agents de la DGI renforcées Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Décembre 2023 à 17:36 | | 0 commentaire(s)| Le Ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises vise principalement à recentrer l'attention de l'État sur les besoins du consommateur. Dans cette optique, les agents du département ont été formés sur la loi n° 2021-25 du 12 avril 2021 concernant les prix et la protection du consommateur.

Lors d'une séance de renforcement des compétences qui s'est tenue ce jeudi 21 décembre 2023 à Dakar, un échange intense a eu lieu pour faciliter le travail des différents agents, notamment ceux de la Direction du Commerce Intérieur, afin qu'ils puissent bien assimiler et mettre en pratique efficacement les dispositions de la législation économique.



Lors de cette rencontre, la plateforme « Njëg Yi », qui signifie « Les Prix » en wolof, a été lancée. Son objectif est de garantir l'application des tarifs définis par l'État du Sénégal sur l'ensemble du territoire. Initiée par le Ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, cette plateforme offre également la possibilité au ministère d'engager une interaction directe avec les acteurs du commerce.



