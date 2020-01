Londres: la dame qui avait chahuté Macky Sall, violemment agressée par des nervis La dame qui avait interrompu Macky Sall, dimanche dernier, à Londres, alors qui s’adressait à des militants de son parti, demandant la libération de Guy Marius Sagna, s’appelle Mbayang Camara. Elle est membre du Pastef les Patriotes.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2020

Elle a été violemment agressée par des nervis, ainsi que d’autres personnes par des nervis de l’Apr. C’est, en tout cas, ce qui ressort d’un communiqué de Pastef soulignant que Mbayang Camara "a exprimé un sentiment partagé par la majorité des Sénégalais à savoir l'arrêt des velléités dictatoriales qui se manifestent, de jour en jour, par des brimades, des atteintes aux libertés civiques et politiques en plus de la gestion chaotique de nos ressources naturelles".

Les patriotes soulignent toutefois qu’"elle a été, de ce fait, violemment agressée par des nervis de l'Apr au même titre que d'autres compatriotes".

Ainsi, "Pastef les patriotes condamne vigoureusement ces actes barbares et apporte à ces patriotes tout son soutien". Les patriotes "exigent, par ailleurs, la libération immédiate de Guy Marius Sagna et compagnie, l'arrêt de toute restriction aux libertés d'expression et de manifestation ainsi que la transparence dans la gestion des ressources naturelles".



